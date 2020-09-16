Німеччина висунула свою кандидатуру на пост генсека ОБСЄ

Федеральний уряд Німеччини вирішив висунути Гельгу Марію Шмід, яка в даний час є генеральним секретарем Європейської зовнішньополітичної служби, своїм кандидатом на посаду генерального секретаря Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Про це оголосив міністр закордонних справ Гайко Маас 16 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З точки зору федерального уряду, Гельга Шмід є ідеальним кандидатом на пост генерального секретаря ОБСЄ. Завдяки багаторічному досвіду на керівних посадах, надзвичайним навичкам ведення переговорів та активному внеску у запобігання міжнародним кризам вона роками працює над формуванням багатосторонніх дій в Європі та за її межами", - пояснив глава МЗС рішення.

Федеральний уряд, за його словами, переконаний, що такий лідер, як Гельга Шмід, став би великим надбанням для ОБСЄ та загальноєвропейського співробітництва. Співпраця у сфері безпеки в євроатлантичному регіоні, особливо для уникнення подальших криз, базується на здатності до компромісів, балансу та діалогу, особливо це стосується ОБСЄ підкреслюють у німецькому МЗС.

Як відомо, Організація з безпеки та співробітництва в Європі є найбільшою у світі регіональною організацією з питань безпеки. Її членами є 57 держав з Північної Америки, Європи та Центральної Азії. Штаб-квартира та секретаріат ОБСЄ знаходиться у Відні. Окрім секретаріату, до його складу входять три незалежні установи: Верховний комісар у справах національних меншин у Гаазі, Управління з питань демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) у Варшаві та Уповноважений з питань свободи ЗМІ у Відні. Організація виконує 16 польових операцій у державах-учасницях, зокрема, в Україні.

У липні 2020 року продовження каденції всіх чотирьох найвищих посадовців ОБСЄ на три роки не вдалося через опір окремих держав-учасниць. В результаті керівні посади є вакантними та мають бути до 3-4 грудня, коли в Тірані відбудеться нараді міністрів ОБСЄ. До цього часу генсеками були виключно чоловіки.