Слідком Білорусі висунув обвинувачення Колесниковій

У Білорусі члену президії Координаційної ради опозиції Марії Колесниковій висунули обвинувачення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by з посиланням на Слідчий комітет РБ.

"Обвинувачення за ч.3 ст.361 (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, здійснені з використанням ЗМІ та мережі Інтернет) Кримінального кодексу Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Її тримають під вартою. Розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня стало відомо, що Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, перебуває в СІЗО на Володарського і проходить підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь) Кримінального кодексу.

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Колесникова вимагала у Слідчого комітету порушити справу проти співробітників КДБ і ГУБОЗіК МВС, які, за її словами, під час затримання висловлювали їй погрози позбавлення життя.

7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська.

У ніч на 8 вересня стало відомо, що Колесникова відмовилася виїжджати з Білорусі, під час спроби видворення в Україну вона порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої країни. Після цього прикордонники затримали її.

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9 вересня Колесникову заарештували, вона перебувала в СІЗО № 1 у Мінську в статусі підозрюваної у кримінальній справі про "заклики до захоплення державної влади". Пізніше її перевели до слідчого ізолятора в Жодіно.