Очільник білоруської IT-компанії PandaDoc закрив програму допомоги колишнім силовикам

Про це він розповів в інтерв'ю ВВС, передає Укрінформ.

У рамках проєкт Protect Belarus, створеного одразу після жорстких розгонів білоруських протестів 9-13 серпня, Мікадо почав надавати підтримку представникам силових відомств, які прийняли рішення піти з органів. Їм пропонували юридичну та фінансову допомогу, оплату курсів перекваліфікації, включаючи курси IT.

"Ця ініціатива, видно, була настільки успішною, що по моєму бізнесу вдарили таким чином - затримали чотирьох співробітників, заблокували рахунки компанії", - розповідає Мікадо.

Чотирьох співробітників PandaDoc - бухгалтера Юлію Шардико, директора Дмитра Рабцевича, менеджера з продукту Віктора Кувшинова й директора з HR Владислава Міхолапа - заарештували за звинуваченням у розкраданні в особливо великих розмірах. Йшлося про розкрадання близько 107 тис. білоруських рублів (близько 41 тис. доларів США). Але потім статтю змінили на шахрайство, яка передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

За словами Мікадо, затримані колеги не мали ніякого відношення до його проєкт, особливо не цікавилися політикою і протестами, а все, що відбулося - спроба тиснути на самого бізнесмена.

Невдовзі після затримання своїх співробітників Мікадо прийняв рішення призупинити проєкт допомоги силовикам, а тим, хто шукає підтримки, порадив звертатися до інших проєкт схожого спрямування.

Мікадо наполягає, що це було його особистим рішенням, яке продиктоване турботою про безпеку колег.

Зараз Мікадо перебуває в процесі релокації білоруського офісу PandaDoc до іншої країни. Рахунки компанії заблоковані, і він навіть не може виплатити людям зарплату.

Засновники PandaDoc - не єдині, хто вже прийняв рішення перевезти своїх співробітників за кордон або думає про переїзд. Раніше російський інтернет-гігант "Яндекс" вивіз частину співробітників із Білорусі. Про евакуацію свого офісу заявляла компанія Viber.

Більш як 2500 засновників, інвесторів і співробітників білоруських IT-компаній склали відкритого листа, в якому закликали владу зупинити насильство над мирними протестувальниками і звільнити політв'язнів.

Досі IT-сектор залишався в Білорусі одним із найперспективніших і швидко зростаючих. Створений п'ять років тому білоруський "Парк високих технологій" (ПВТ), який називають "Кремнієвою долиною Східної Європи", об'єднує понад 800 IT-компаній. Минулого року його частка у ВВП Білорусі становила 5,5%. До початку нинішніх протестів аналітики передбачали, що до 2023 року ця частка збільшиться вдвічі.

Мікадо - один із найбільш успішних білоруських IT-бізнесменів: до заснованої ним компанії PandaDoc, що займається автоматизацією документообігу, він зміг залучити близько 50 мільйонів доларів іноземних інвестицій.

У мінському офісі компанії працюють 240 осіб. У PandaDoc є офіси в США і на Філіппінах. І він - один із перших представників IT-індустрії, які відкрито висловили невдоволення жорстким придушенням протестів у країні.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.