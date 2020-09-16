Інститут оборонних досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли "Новічком"

Шведський інститут оборонних досліджень (FOI) розповів, як проводився аналіз проб, на підставі якого експерти лабораторії прийшли до висновку, що російського опозиціонера Олексія Навального було отруєно нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".

Як передає Укрінформ, про деталі процедури розповіла лікар Оса Скотт, глава відділення хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту і безпеки, повідомляє DW.

"Можу підтвердити, що ми в FOI в Умео (Вестерботтен, на півночі Швеції - ред.) провели аналіз за завданням наших німецьких партнерів. Відбір проб, їхнє транспортування й аналіз проводилися відповідно до дуже строгих механізмів за підтримки безперервності ланцюжка випробувань і відповідно до тих процедурами, які пропонуються міжнародною акредитацією лабораторій FOI", - заявила вона.

В інституті при цьому уточнили, що "безперервність ланцюжка" важлива, щоб "жодні зовнішні чинники не могли вплинути" на якість проб.

"Наш аналіз підтверджує попередні результати Німеччини", - констатувала Оса Скотт. Зразки крові, взяті в Олексія Навального, "однозначно містили нервово-паралітичний газ з групи "Новічок", підтвердила вона.

На об'єкті FOI в Умео знаходиться єдина в Швеції лабораторія, що спеціалізується на аналізі можливого застосування хімічної зброї (ХЗ). Вона також сертифікована на міжнародному рівні для перевірки дотримання Конвенції про заборону ХЗ.

У Шведському інституті оборонних досліджень уточнили, що реакція нервово-паралітичного газу з білками крові та їхнє зв'язування, що обумовлює токсичну дію хімагента, якраз і дала змогу використовувати зразки крові у лабораторії "для перевірки" того, чи могла конкретна особа - в такому випадку Навальний - піддатися його використанню.

"Нервово-паралітичні отрути групи "Новічок" надзвичайно токсичні. Одна крапля може вбити", - розповіла Скотт.

Шведський інститут оборонних досліджень знаходиться в підпорядкуванні Міноборони королівства. Експерти інституту були залучені до розслідування ООН у 2013 році за актом застосування хімзброї у передмісті Дамаска - Гуте - і змогли підтвердити, що там використовувався фосфорорганічний отруйний хімагент зарин.

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Як повідомлялося, Олексій Навальний знаходиться в німецькій клініці "Шаріте" з 22 серпня. До цього він був госпіталізований з літака в лікарню в Омську з ознаками отруєння. Після проведення лабораторних тестів федеральний уряд Німеччини оголосив про однозначні докази присутності в організмі російського опозиціонера хімічного нервового агента групи "Новачок".

Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю, тому до розслідування справи була підключена Організація із заборони хімічної зброї.

Зараз Олексій Навальний залишається під охороною німецької поліції в лікарні "Шаріте", де протягом останніх тижнів він перебував на апаратах підтримки життєдіяльності організму після отруєння.

У вівторок він опублікував в Інстаграмі перший після отруєння допис і розповів, що вже може дихати самостійно.