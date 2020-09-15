Австрія вважає передчасним введення санкцій проти РФ через отруєння Навального

Австрія буде й надалі підтримувати санкції ЄС проти Росії у зв’язку з анексією Криму і війною на сході України, однак вважає наразі передчасним запровадження санкцій у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив Федеральний президент Австрії Александр Ван дер Беллен на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Австрія багато років підтримує санкції ЄС проти Росії у зв’язку з анексією Криму і війною на сході України і буде й надалі їх підтримувати. З іншого боку, Австрія водночас завжди прагне до політики діалогу – чи це стосується цієї кризи, чи це стосується інших питань, наприклад «Сочинського діалогу» (громадянський форум, започаткований Росією і Австрією у 2019 р. – ред.), який має на меті посилити контакти між суспільствами обох країн на культурному та науковому рівні", - сказав Ван дер Беллен.

Він додав, що, на його думку, дуже важливо далі дотримуватися цієї австрійської традиції.

"Тобто не стартувати якихось акцій ні до (отруєння) Навального, ні після (отруєння) Навального, тому що ми ще не знаємо повністю ситуації, ще нічого не доведено. Ми тільки знаємо, що на нього був здійснений замах, але хто смикав за мотузочки, хто все це спровокував, ми не знаємо", - зауважив федеральний президент Австрії.

На його думку, треба просто розмовляти один з одним на дипломатичному, культурному, науковому, економічному рівнях і підтримувати контакти, які вже склалися.

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"Я вважаю, чи це Росія, чи це Україна, чи це Китай – будь-яка країна, будь-який партнер у світі, якщо серйозно ставитися до багатовекторності відносин, то ми повинні завжди діяти саме так", - підсумував Ван дер Беллен.

Як повідомлялося, Навальний перебуває в німецькій клініці "Шаріте" з 22 серпня. До цього він був госпіталізований з літака в лікарню в Омську з ознаками отруєння.

Після проведення лабораторних тестів федеральний уряд Німеччини оголосив про однозначні докази присутності в організмі російського опозиціонера хімічного нервового агента групи "Новічок". Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю, тому до розслідування справи була підключена Організація із заборони хімічної зброї.