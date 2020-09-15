Уряд Білорусі має зважати на застороги минулого щодо застосування сили – президент Австрії

Уряд Білорусі має серйозно поставитися до засторог минулого щодо застосування сили для придушення протестів і вирішувати ситуацію шляхом діалогу.

На цьому наголосив Федеральний президент Австрії Александр Ван дер Беллен на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Австрія впевнена, що така ситуація може вирішуватися тільки у формі діалогу, без застосування сили. Я дуже сподіваюсь, що теперішній уряд Білорусі візьме до уваги історичні застороги минулого, що такі неконтрольовані процеси, які зараз відбуваються в Білорусі, можуть завдати великої шкоди. Уряд Білорусі має дуже серйозно до цього поставитися", - сказав Ван дер Беллен.

Водночас він зауважив, що Білорусь і особисто Олександр Лукашенко мають певні заслуги у питанні підписання Мінських угод і наданні місці проведення зустрічей Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Ми не повинні цього забувати", - вважає Ван дер Беллен.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.