Прессекретар Навального підтвердила, що він повернеться в Росію

Прессекретар російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш підтвердила, що він має намір повернутися в РФ після одужання.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила в Твіттері.

«Увесь ранок мені пишуть журналісти і запитують, чи правда, що Олексій планує повернутися в Росію. Я розумію причину запитання, але тим не менше мені дивно, що хтось міг думати інакше. Ще раз підтверджую всім: ніяких інших варіантів ніколи не розглядалося», - повідомила Ярмиш.

Раніше про наміри Навального заявляв високопоставлений представник спецслужб Німеччини, який знайомий зі станом здоров'я і попередніми планами російського опозиціонера.

"Він (Навальний - ред.) не планує залишатися у вигнанні в Німеччині. Він хоче поїхати додому, в Росію, і хоче продовжити свою місію", - заявив він.

Зараз Олексій Навальний залишається під охороною німецької поліції в лікарні "Шаріте", де протягом останніх тижнів він перебував на апаратах підтримки життєдіяльності організму після отруєння.

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У вівторок він опублікував в Інстаграмі перший після отруєння допис і розповів, що вже може дихати самостійно.

Як відомо, Олексій Навальний перебуває в німецькій клініці "Шаріте" з 22 серпня. До цього він був госпіталізований з літака в лікарню в Омську з ознаками отруєння. Після проведення лабораторних тестів федеральний уряд Німеччини оголосив про однозначні докази присутності в організмі російського опозиціонера хімічного нервового агента групи «Новічок».Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю, тому до розслідування справи була підключена Організація із заборони хімічної зброї.