Білоруського журналіста арештували на 10 діб після п’яти хвилин суду
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.
Николаєвича було затримано і доставлено до міського відділу внутрішніх справ, хоча журналіст мав службове посвідчення і бейдж.
Суд було призначено на 9 вересня, але потім його перенесли на 14 вересня. У понеділок судове засідання тривало не більше п'яти хвилин.
Раніше стало відомо, що відомого спортивного журналіста Сергія Щурка засуджено на 15 діб, і зараз він знаходиться у СІЗО в Мінську.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.
Фото: TUT.BY