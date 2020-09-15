Сенатори США оприлюднили резолюцію про санкції через насильство у Білорусі

Тринадцять сенаторів США оприлюднили резолюцію із закликом запровадити санкції через насильство проти протестувальників у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті комітету Сенату із закордонних справ.

Авторами резолюції виступили Джим Ріш, який є головою комітету Сенату із закордонних справ, Боб Менендес, Кріс Мерфі, Марко Рубіо, Дік Дурбін, Ліндсі Грем, Джин Шахін, Бен Кардін, Мітт Ромні, Кріс Кунс, Рон Джонсон, Роб Портман та Тім Кейн.

«Насильство та репресії, що тривають проти політичної опозиції Лукашенка та мирних протестувальників у Білорусі, є надмірними. Білоруська влада повинна припинити жорстокі репресії та звільнити всіх, кого несправедливо заарештували або затримали після серпневих виборів», - наголосив Ріш.

Сенатори називають вибори президента Білорусі, які відбулися 9 серпня, «ані вільними, ані чесними».

«Ця резолюція надсилає важливе повідомлення про те, що Сполучені Штати підтримують відважних протестувальників у Білорусі, що виступають за демократію, та застерігають Кремль від військового втручання, як було у Криму, а також закликають адміністрацію Трампа ввести санкції проти чиновників, відповідальних за триваючі репресії та порушення прав», - сказав Мерфі.

Сенатори виступають за те, що США мають запровадити санкції в координації з Європейським Союзом та іншими міжнародними партнерами.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.