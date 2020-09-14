НАБУ надасть інформацію про помічника депутата Юрченка найближчим часом

У Національному антикорупційному бюро обіцяють прокоментувати інформацію щодо викриття помічника народного депутата Олександра Юрченка на хабарі найближчим часом.

Про це у програмі "Свобода слова" на ICTV заявив Артем Ситник, передає кореспондент Укрінформу.

"Зараз детективи НАБУ і прокурори САП працюють по цій ситуації, і сьогодні є дійсно одна особа, яка є підозрюваною, але це лише попередні висновки. І по справі також проходять інші особи, в тому числі ті особи, які мають спеціальний статус, і, відповідно, відносно них повинні підписуватися підозри спеціальними уповноваженими особами. Зараз робота триває, є контакт із Офісом генерального прокурора, і найближчим часом ми офіційно прокоментуємо цю ситуацію", - сказав Ситник.

Відповідаючи на запитання, чи слова «особи, які мають спеціальний статус», стосуються нардепів, Ситник відповів, що так.

Як повідомлялося, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка, який, за словами Лероса, «взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами».

"НАБУ «вело» нардепа не один місяць, назбирало достатньо доказів, але Венедіктова не здає свого нардепа та блокує по ньому санкцію ", - зазначив Лерос.

Зі свого боку ЗМІ розповсюдили коментар від Офісу генпрокурора, у якому зазначалося, що ця інформація "провокаційного характеру, Офіс Генерального прокурора не отримував матеріал. Повідомлення про підозру народним депутатам України готує генеральний прокурор, а не НАБУ".

За даними ЗМІ, помічнику нардепа оголосили підозру.

ЗМІ також зазначали, що викриття на хабарі цієї особи стало результатом спецоперації НАБУ, в межах якої відстежували дії кількох членів комітету.