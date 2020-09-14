Путін відкличе своїх силовиків з-під білоруського кордону — Пєсков

Президенти Росії та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися про те, щоб резерв силовиків, створений Росією на кордоні з Білоруссю, був знятий і спрямований в місця постійної дислокації.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-секретаря російського лідера Дмитра Пєскова, передає Укрінформ.

"Важливим результатом переговорів двох президентів у Сочі стала домовленість про те, що Росія знімає резерв правоохоронних органів і національної гвардії, який був зосереджений поблизу російсько-білоруського кордону, і виводить людей на місця постійної дислокації", - сказав Пєсков.

Раніше президент РФ Володимир Путін в ході переговорів з білоруським колегою Олександром Лукашенком у Сочі також заявив, що після участі в російсько-білоруських навчаннях під Брестом російські військові повернуться до місць постійної дислокації.

27 серпня президент РФ Володимир Путін повідомив, що Росія на прохання Лукашенко сформувала резерв співробітників правоохоронних органів, який, за словами Путіна, був би пущений в хід, якщо "екстремістські елементи, прикриваючись політичними гаслами, перейдуть певні межі, почнуть розбій, підпалювати машини, будинки, банки, захоплювати адміністративні будівлі й так далі".

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

З того часу кожні вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. Осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: informnapalm.org