В Австрії посилили масковий режим

Уряд Австрії прийняв рішення про посилення з понеділка, 14 вересня, маскового режиму в країні через зростання кількості нових випадків інфікування COVID-19.

Про це повідомляє АРА, передає Укрінформ.

З понеділка носіння захисних масок стає обов’язковим у закритих приміщеннях - не лише у супермаркетах, як раніше, а у всій сфері торгівлі, у секторі послуг, при відвідуванні органів державної та місцевої влади, а також у школах, за винятком занять у класах.

У спортивних закладах обов’язковим стає носіння маски у гардеробних приміщеннях.

Заходи просто неба, у випадку відсутності закріплених за кожним учасником місць, обмежено до 100 осіб, у приміщеннях – до 50 відвідувачів. При масових заходах з визначеними місцями для учасників та розробленим концептом безпеки діє ліміт до 3 тис. осіб просто неба та до 1,5 тис. осіб – у приміщеннях

При проведенні культурних заходів маску дозволяється знімати лише після зайняття свого місця у приміщенні. Також маску потрібно носити і при відвідуванні бібліотек та виставок.

Як і раніше, продовжує діяти правило про обов’язкове носіння масок при поїздках громадським транспортом.

Як повідомляв Укрінформ, протягом останніх днів в Австрії спостерігалося щоденне зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом. Так, за добу з п’ятниці на суботу в країні було виявлено 869 нових випадків, що наближається до рекордної відмітки: понад 1 тис. нових інфікувань за добу в країні було зафіксовано лише 26 березня. 50% усіх нових інфікувань в Австрії спостерігається у Відні.

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц у неділю заявив, що країна по суті зараз переживає початок другої хвилі поширення пандемії коронавірусу.

Опубліковані 14 вересня дані свідчать, що кількість нових заражень коронавірусом в Австрії протягом минулої доби зменшилася: з неділі на понеділок було виявлено 382 нових випадків інфікувань, з яких 163 – у Відні.

Фото: АРА