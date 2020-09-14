Дозвіл на в'їзд до Литви отримали понад 200 білорусів

Прийнято рішення про дозвіл на в'їзд до Литви з гуманітарних міркувань 205 громадян Білорусі. З них 54 людини вже знаходяться в Литві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє литовське МВС.

"За розпорядженням міністра внутрішніх справ Ріти Тамашунене видано 205 дозволів для громадян Білорусі на в'їзд до Литовської Республіки з особливими гуманітарними цілями, з яких 54 громадян Білорусі вже знаходяться в Литві", - йдеться в повідомленні.

За твердженням міністерства, такі дозволи видаються після отримання мотивованої пропозиції від Міністерства закордонних справ про прибуття іноземця в Литву з особливих гуманітарних причин, наприклад, через сформовані політичні обставини або інші загрози.

"Коли почалися масові протести в сусідній країні, ми негайно підготували план заходів і, як і раніше, уважно стежимо за політичною ситуацією в Білорусі. Ми готові і надалі допомагати громадянам Білорусі, які потребують захисту в зв'язку з погрозами і політичними обставинами, з якими вони стикаються", - пояснює Тамашунене.

МВС Литви нагадує, що громадяни Білорусі, які бажають в'їхати до Литовської Республіки з особливих гуманітарних причин, мають звернутися до Посольства Литовської Республіки в Білорусі для видачі шенгенської візи і надати інформацію, яка підтверджує особливі гуманітарні причини. Крім іншого, громадяни Білорусі можуть приїхати до Литовської Республіки та подати заяву про надання притулку, якщо вони відчувають, що їх переслідують, або існує реальна загроза їхній безпеці та життю. В Литву надійшло 16 клопотань про надання притулку від громадян Білорусі. Іноземці можуть подавати клопотання про надання притулку в прикордонний пункт, Державну прикордонну службу або Департамент міграції. Після розгляду клопотання про надання притулку надається одна з форм притулку - статус біженця або додатковий захист і видається дозвіл на проживання в Литовській Республіці.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

З тих пір кожні вихідні у столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: МВС Литви