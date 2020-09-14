У США спалахнули нові протести після загибелі латиноамериканця

Сотні протестувальників вийшли на вулиці американського міста Ланкастер, штат Пенсільванія. Це сталося після того, як в неділю вдень поліцейський застрелив 27-річного місцевого мешканця - латиноамериканця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Зазначається, що обурений діями поліцейського натовп зібрався біля будівлі поліцейської дільниці у понеділок зранку, 14 вересня. Демонстранти пошкодили декілька будівель та автівок.

The cleanup continues in Lancaster City after protests turn violent after police shoot and kill a man after responding to a domestic call. pic.twitter.com/gXxZwHXKib — William Seiders (@BseidersPhotog) September 14, 2020

"Сотні протестувальників вийшли на вулиці Ланкастера після загибелі 27-річного Рікардо Муньоса у неділю. Натовп зібрався біля поліцейського відділку, що знаходиться поруч з багатьма муніципальними будівлями", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок цього поліція застосувала сльозогінний газ після закликів до проведення мирної акції.

На відео з камери спостереження, опублікованому поліцією, видно, як офіцер зробив декілька пострілів, тікаючи від підозрюваного, озброєного ножем, який потім впав на землю.

Наразі триває розслідування інциденту. На період розгляду поліцейського відправили у адміністративну відпустку.

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Як повідомлялося, масові протести в США спалахнули після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після жорсткого затримання поліцейськими Міннеаполіса. Несанкціоновані акції вилилися у безлади, пограбування крамниць та зіткнення з правоохоронцями. Жертви та постраждалі є як серед цивільних, так і серед силовиків.