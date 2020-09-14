Білоруські телеведучі Кохно і Дудинський вийшли на свободу

У Білорусі затримані телеведучі Дмитро Кохно і Денис Дудинський вийшли на свободу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Очікувалося, що журналісти вийдуть на волю 12 вересня, проте їх випустили лише в понеділок.

За словами Дудинського, більш пізній термін їх звільнення міг бути обумовлений тим, що правоохоронні органи не хотіли допустити їх участі в недільних акціях протесту в Мінську.

"За обопільною домовленістю з точки зору політетики і відсутності компрометуючих фактів нас попросили побути ще деякий час на території цього закладу, щоб наша гіпотетична присутність в неділю не викликала резонансу", - пояснили йому. Разом з цим Дудинський не повідомив, хто саме сказав йому це.

Читайте також: ООН занепокоєна репресіями у Білорусі

Дудинського і Кохна затримали увечері 2 вересня. Наступного дня чоловіків засудили за участь в несанкціонованому масовому заході - і дали по 10 діб адміністративного арешту.

Раніше телеведучих звільнили з державних телеканалів, ймовірно, через їх незгоди з насильством і результатами президентських виборів у країні.

Також видання повідомляє, що в понеділок, 14 вересня, пройшли суди над членами страйкового комітету "Білоруськалій" - Романом Леончиком, Сергієм Черкасовим і Павлом Розумовським.

Всім трьом суд призначив 15 діб адміністративного арешту. Таке покарання вони отримали за участь в несанкціонованому масовому вуличному заході.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Відтоді по вихідних у столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY