МАГАТЕ направило в Бейрут “радіаційну” місію після вибуху у порту

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направило до Лівану місію для надання підтримки місцевій владі, у тому числі, з метою дослідження потенційної радіаційної загрози після вибуху у порту Бейрута.

Про це заявив у понеділок у Відні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час засідання Ради керівників Міжнародного агентства з атомної енергії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місія МАГАТЕ з долученням команд RANET (Мережа реагування та надання допомоги – ред.) з країн-членів прибула до Лівану у суботу і сьогодні розпочне свою роботу з надання підтримки у проведенні радіаційних досліджень, взяття проб та проведення аналізу, а також надання консультацій щодо потенційних радіаційних загроз", - заявив він.

Гендиректор МАГАТЕ зазначив, що після катастрофічного вибуху у порту Бейруту минулого місяця, Агентство "вжило швидких заходів, щоб допомогти відповісти на нагальні потреби країни". Зокрема, МАГАТЕ співпрацювало з місцевою владою над проведенням оцінки збитків, нанесених сектору охорони здоров’я та інфраструктурі міста. Агентством було надано підтримку у питаннях рентгенології та неруйнівних випробувань для визначення безпечності пошкоджених будівель.

Поруч з цим, як поінформував Рафаель Гроссі, МАГАТЕ поставило до Лівану мобільні рентгенівські апарати і додаткові комплекти обладнання для проведення ПЛР-тестів, а також витратні матеріали для діагностики COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибухів в порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів. Кількість загиблих унаслідок вибухів у порту столиці Лівану Бейруті становить понад 220 осіб.

Україна направила Лівану гуманітарну допомогу, виділивши з резервного фонду 8,4 млн грн.

Фото: АА