Путін і Лукашенко зустрічаються у Сочі віч-на-віч

Президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко розпочали переговори в Сочі.

Про це ТАСС повідомив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає Укрінформ.

"Переговори розпочалися", - наголосив представник Кремля, відповідаючи на відповідне запитання.

Телеграм-канал "Пул першого" повідомляє, що протокольна частина зустрічі Лукашенка й Путіна завершилася. Переговори тривають.

Зустріч лідерів проходить віч-на-віч, хоча раніше повідомлялося, що до неї можуть приєднатися посли, пише Радіо Свобода.

Раніше в понеділок президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з робочим візитом до Сочі.

Планується, що Лукашенко і Путін обговорять стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах, тематику союзних відносин, розглянуть міжнародну проблематику і ситуацію в регіоні, питання спільного реагування на виклики, що виникають.

Пєсков заявляв, що за підсумками переговорів двох лідерів не планується ані проведення підсумкової пресконференції, ані підписання документів.

Як відомо, Росія пообіцяла президенту Білорусі Олександру Лукашенку захист і допомогу в разі ескалації ситуації всередині країни.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

З того часу щовихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.