Сьогодні стартує 70-та сесія Європейського регіону ВООЗ

Міністри охорони здоров'я та представники 53 країн зберуться сьогодні на 70-ту сесію Європейського регіонального комітету ВООЗ, яка цьогоріч пройде у віртуальному форматі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Як зазначається, 14-15 вересня учасники сесії обговорять питання охорони здоров'я. Зокрема стан здоров’я у світі та у Європейському регіоні ВООЗ, уроки пандемії COVID-19, нову Європейську програму роботи на 2020-2025 роки "Спільні дії для поліпшення здоров'я".

Українська делегація також візьме участь у роботі комітету і обговорить з іншими країнами регіону актуальні питання зі сфери охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 вересня у світі загалом зафіксовано 29,185 млн випадків коронавірусу, з них 928 тис. летальних.