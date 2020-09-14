Три події світу. Безпорадність радників, розшарування Білорусі та NordStream2 у комі

Зустріч політичних радників Нормандської четвірки завершилася безрезультатно

Політична криза у Білорусі триває, і стає все більш зрозумілим її головний бенефіціар. Європейські політики дискутують про долю NordStream2.

Зустріч політичних радників Нормандської четвірки у Берліні тривала 7 годин і не принесла жодного позитивного результату. Офіційний Київ, який заради проведення цієї зустріч ледь не пішов на приниження наших військових спільною «інспекцією» з бойовиками, отримав традиційно вищу інформаційну активність Дмітрія Козака.

Після брифінгу останнього, де відданий путінський «миротворець» заявив про готовність Верховної Ради розглянути постанову про відкорегування постанови про проведення місцевих виборів, заяви українських чиновників виглядають осетриною другої свіжості. На Банковій вперто відмовляються зрозуміти, що Росія готова говорити про врегулювання на Донбасі виключно за власним алгоритмом, і не має намірів прислухатися навіть до голосів здорового глузду.

Варто звернути увагу, що в Білорусі російські пропагандисти почувають себе господарями на державному телебаченні, яке і без того нечасто дозволяло собі критику на адресу Кремля. Олександр Лукашенко в інтерв’ю московським співрозмовникам вчергове зробив низку контраверсійних заяв, які можна запросто використати проти нього. Зі складу президії Координаційної ради на волі залишилася лише нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, і то – завдяки втручанню іноземних послів. Марія Колесникова вибрала перебування за гратами на Батьківщині, не дозволивши виштовхати себе в Україну. Світлана Тихановська продовжує купатися в променях слави у прикордонних з Білоруссю країнах ЄС, проте зростання її політичної суб’єктності не спостерігається.

У старій Європі зараз більше стурбовані долею NordStream2, висока ступінь готовності якого наче паралізує багатьох навіть тверезомислячих політиків. Зацікавленість Німеччини у отриманні напряму гарантованих обсягів енергоресурсів очевидна, і Ангела Меркель продовжить маневрувати, або її захистити. Той факт, що Алєксєй Навальний вийшов з коми, різні політики використають у власних інтересах. Показово, що у відповідь на слова бундесканцлерін «Рішення долі NordStream2 має бути європейським», головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що рішення має ухвалити саме Німеччина. І не варто вважати, ніби у Кремлі лише спостерігають за процесом пошуку…

Євген МАГДА, Інститут світової політики

Фото: TUT.BY