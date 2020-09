Держдеп підтримав Сербію в намірі визнати "Хезболлу" терористами

Про це в неділю, 13 вересня, заявив глава Держдепу США Майк Помпео в Twitter, передає Укрінформ.

"Наміри Сербії внести "Хезболлу" в її повному складі до ("чорного" - ред.) списку допоможуть ще сильніше обмежити можливості цієї терористичної організації збирати кошти й діяти в регіоні. Чудовий крок з боку Вучича", - зазначив держсекретар.

The dominoes are falling on Hizballah’s European operations. Serbia’s announcement that it will designate Hizballah in its entirety helps to further restrict the terrorist organization’s ability to fundraise and operate in the region. Great move by President @avucic!