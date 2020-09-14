Держдеп підтримав Сербію в намірі визнати

Держдеп підтримав Сербію в намірі визнати "Хезболлу" терористами

Укрінформ
Намір Белграда визнати шиїтський рух "Хезболла" терористичною організацією є правильним кроком президента Сербії Александара Вучича.

Про це в неділю, 13 вересня, заявив глава Держдепу США Майк Помпео в Twitter, передає Укрінформ.

"Наміри Сербії внести "Хезболлу" в її повному складі до ("чорного" - ред.) списку допоможуть ще сильніше обмежити можливості цієї терористичної організації збирати кошти й діяти в регіоні. Чудовий крок з боку Вучича", - зазначив держсекретар.

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Нагадаємо: "Хезболла" визнана терористичною організацією в Канаді, США, Ізраїлі, Єгипті, Великобританії, Австралії та низці арабських країн.

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