Польща сподівається на блокування "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау сподівається на блокування проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Укрінформ, про це він заявив в ефірі Польського радіо.

Рау зазначив, що Європейський Союз та США вимагають від Німеччини припинити цю інвестицію.

"Аргументи, які представляють США, є дуже раціональні. Адже якщо маємо платити Росії за газ, а вона потім ці фінансові засоби буде використовувати на діяльність, спрямовану проти Заходу, то такі дії не мають раціонального підґрунтя", - пояснив Рау.

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Як повідомлялося, спікер фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, кандидат на посаду голови Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген запропонував з огляду на отруєння Олексія Навального переглянути політику щодо РФ та запровадити жорсткі санкції. Зокрема зупинити проєкт «Північний потік 2».

Олексію Навальному стало зле 20 серпня в літаку, що летів з Томська до Москви. Опозиціонера шпиталізували, а 22 серпня його перевезли на лікування до берлінської клініки Charite.

Німеччина дійшла висновку, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".

7 вересня клініка Шаріте повідомила, що Навальний був виведений зі стану штучної коми.

Країни G7 вимагають від Москви покарати винних в отруєнні Навального.