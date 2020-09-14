Польща сподівається на блокування "Північного потоку-2"
Як передає Укрінформ, про це він заявив в ефірі Польського радіо.
Рау зазначив, що Європейський Союз та США вимагають від Німеччини припинити цю інвестицію.
"Аргументи, які представляють США, є дуже раціональні. Адже якщо маємо платити Росії за газ, а вона потім ці фінансові засоби буде використовувати на діяльність, спрямовану проти Заходу, то такі дії не мають раціонального підґрунтя", - пояснив Рау.
Як повідомлялося, спікер фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, кандидат на посаду голови Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген запропонував з огляду на отруєння Олексія Навального переглянути політику щодо РФ та запровадити жорсткі санкції. Зокрема зупинити проєкт «Північний потік 2».
Олексію Навальному стало зле 20 серпня в літаку, що летів з Томська до Москви. Опозиціонера шпиталізували, а 22 серпня його перевезли на лікування до берлінської клініки Charite.
Німеччина дійшла висновку, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".
7 вересня клініка Шаріте повідомила, що Навальний був виведений зі стану штучної коми.
Країни G7 вимагають від Москви покарати винних в отруєнні Навального.