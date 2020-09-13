Протестувальники кричали "Вийди порахуй" під будинком голови ЦВК Білорусі

Група учасників акції «Марш героїв» біля будинку голови ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної, розташованому в елітному селищі Дрозди у Мінську, скандувала «Вийди порахуй».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Телеграм-каналі NEXTA Live.

На каналі опубліковано відео, яке супроводжується підписом: «Ось така обстановка сьогодні була біля будинку Лідії Єрмошиної, глави ЦВК. Через кілька хвилин на місці опинилися силовики, які почали розганяти людей і кинули їм слідом 3 світло-шумові гранати ».

Раніше МВС Білорусі категорично спростувало використання світло-шумових гранат 13 вересня.

За даними МВС, в Мінську сьогодні було затримано понад 400 учасників акції протесту.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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З того часу кожні вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY