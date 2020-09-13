Долю Nord Stream 2 має вирішувати Німеччина, а не ЄС - Боррель
Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Financial Times заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель.
"Nord Stream 2 - не європейський проєкт. Я повинен сказати, що Комісія ніколи не проявляла великого ентузіазму з приводу Nord Stream 2", - сказав глава європейської дипломатії, додавши, що долю проєкту "вирішувати німцям".
Як повідомлялося, на сьогодні офіційний Берлін визначається щодо лінії поведінки щодо РФ у контексті отруєння Олексія Навального. У той же час канцлер Ангела Меркель вже не так категорична щодо можливого впливу ситуації з російським політиком на проєкт Nord Stream 2.
Будівництво газопроводу Nord Stream 2 для поставок газу в Європу в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.
Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.
Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija