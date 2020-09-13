Долю Nord Stream 2 має вирішувати Німеччина, а не ЄС - Боррель

Долю Nord Stream 2 має вирішувати Німеччина, а не ЄС - Боррель

Укрінформ
Рішення про подальшу долю проєкту Nord Stream 2 повинна приймати Німеччина, а не Європейський Союз.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Financial Times заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

"Nord Stream 2 - не європейський проєкт. Я повинен сказати, що Комісія ніколи не проявляла великого ентузіазму з приводу Nord Stream 2", - сказав глава європейської дипломатії, додавши, що долю проєкту "вирішувати німцям".

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Як повідомлялося, на сьогодні офіційний Берлін визначається щодо лінії поведінки щодо РФ у контексті отруєння Олексія Навального. У той же час канцлер Ангела Меркель вже не так категорична щодо можливого впливу ситуації з російським політиком на проєкт Nord Stream 2.

Будівництво газопроводу Nord Stream 2 для поставок газу в Європу в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

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Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija

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