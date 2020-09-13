Акції протесту сьогодні проходять у багатьох містах Білорусі

Так, протести проходять у Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно, Могильові. Як повідомляється, у Гродно на чолі колони встали робітники в спецівках. А в Могильові проводилися жорсткі затримання на початку акції, що, втім, не відлякало інших учасників.

Акції протесту проходять також у Полоцьку, Волковиську, Пінську, Ліді, Мозирі. У Кобрині колона демонстрантів скандувала: «Лукашенка в автозак!».

Раніше МВС Білорусі повідомляло, що за станом на 15 годину в республіці «зафіксовано 17 осередків протестної спрямованості».

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

З тих пір кожні вихідні у столиці країни проходять масові акції.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.