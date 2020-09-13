Затримали представника страйкому "Білоруськалія"

Страйковий комітет "Білоруськалія" повідомив про затримання свого представника Романа Леончика.

Як передає Укрінформ, ця інформація розміщена на Телеграм-каналі страйкому підприємства.

«Затримано представника Страйкому ВАТ "Білоруськалія" Романа Леончика. Знаходиться в Солігорському РВВС», - йдеться в повідомленні.

За даними Радіо Свобода, в міліції відмовилися давати коментарі ЗМІ з цього приводу, пославшись на те, що надають таку інформацію тільки родичам затриманих.

«Білоруськалій» - важливе для економіки країни підприємство, значна частина продукції якого відправляється за кордон.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз була змушена виїхати з країни.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

У неділю, 13 вересня, о 14:00 очікується початок чергової акції - «Маршу героїв».

Фото: kali.by