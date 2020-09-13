Кількість випадків коронавірусу у світі наближається до 29 мільйонів

Згідно цим даним, на ранок 13 вересня у світі зафіксовано 28946628 випадків коронавірусу, зокрема 924610 летальних, видужали 20813150 осіб.

За нову добу зареєстровано 15194 нові випадки інфікування, найбільше в Мексиці - 5674. На цю ж країну припадає більшість нових летальних випадків - 421 з 530-ти.

Найбільше інфікованих виявлено в США - 6676601, в Індії на даний час зареєстровано 4754356 випадків коронавірусу, а у Бразилії 4315858.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 2476 нових випадків зараження коронавірусом, з початку епідемії їх зафіксовано 154335.