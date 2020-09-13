Поліція Парижа затримала понад 250 "жовтих жилетів"

В ході першої за кілька тижнів акції протесту руху "жовтих жилетів" у Парижі правоохоронці затримали 256 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

На площі Ваграм у Парижі зібралися близько 1000 прихильників протестного руху "жовтих жилетів".

Акція вилилася в сутички з поліцією, в ході яких були затримані 256 осіб. Місцеві ЗМІ повідомляли про підпали сміттєвих ящиків. Від вогню постраждав як мінімум один легковий автомобіль.

Зазначається, що поліцейські конфіскували у демонстрантів потенційно небезпечні предмети, зокрема ножі, молотки і навіть лук для стрільби.

На півдні Франції влада Тулузи не дозволила аналогічну демонстрацію, мотивувавши це тим, що на масових заходах неможливо дотримуватися заходів протидії коронавірусу.

Як повідомлялося, рух "жовтих жилетів" почався восени 2018 року на знак протесту проти підвищення податку на паливо.

Вуличні акції переросли в загальнодержавний рух, що не вщухав майже рік.

Унаслідок протестів загинули кілька людей, сотні постраждали.

Фото: АА