Поліція Парижа затримала понад 250

Поліція Парижа затримала понад 250 "жовтих жилетів"

Укрінформ
В ході першої за кілька тижнів акції протесту руху "жовтих жилетів" у Парижі правоохоронці затримали 256 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

На площі Ваграм у Парижі зібралися близько 1000 прихильників протестного руху "жовтих жилетів".

Акція вилилася в сутички з поліцією, в ході яких були затримані 256 осіб. Місцеві ЗМІ повідомляли про підпали сміттєвих ящиків. Від вогню постраждав як мінімум один легковий автомобіль.

Зазначається, що поліцейські конфіскували у демонстрантів потенційно небезпечні предмети, зокрема ножі, молотки і навіть лук для стрільби.

На півдні Франції влада Тулузи не дозволила аналогічну демонстрацію, мотивувавши це тим, що на масових заходах неможливо дотримуватися заходів протидії коронавірусу.

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Як повідомлялося, рух "жовтих жилетів" почався восени 2018 року на знак протесту проти підвищення податку на паливо.

Вуличні акції переросли в загальнодержавний рух, що не вщухав майже рік.

Унаслідок протестів загинули кілька людей, сотні постраждали.

Фото: АА

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