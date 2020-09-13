Кожен пенсіонер у Чехії безкоштовно отримає респіратор і п'ять масок

Усі мешканці Чехії віком від 60 років безкоштовно отримають від держави один респіратор класу захисту FFP2 і п'ять медичних масок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 420on.cz.

Відповідне рішення ухвалив уряд країни на позачерговому засіданні. Зазначається, що таким чином влада хоче захистити від коронавірусу найбільш уразливу категорію громадян.

Організація постачання респіраторів і масок з державних запасів доручена пожежникам і поліції за участю Чеської пошти, яка розішле пенсіонерам посилки.

За даними статистики, в Чехії мешкають понад 2,7 млн ​​осіб старших 60 років.

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Як повідомлялося, з 10 вересня в Чехії введено обов'язковий масковий режим у магазинах, соціальних і медичних установах, а також у громадському транспорті. Виняток становлять дитячі садки і школи, де маски треба носити тільки у приміщеннях загального користування.