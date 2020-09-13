На суботніх акціях протесту в Білорусі затримали майже 70 осіб
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Белсат.
«За інформацією правозахисників, 12 вересня затримали щонайменше 69 осіб. Перш за все в Мінську», - йдеться в повідомленні
Серед затриманих виявилися і кореспонденти Белсату Катерина Андреєва і Максим Калитовський.
Видання уточнює, що їх обвинувачують в непокорі міліціонерам і порушенні законодавства про ЗМІ. Суд має відбутися у вівторок, 15 вересня.
Як повідомлялося, в суботу в Мінську пройшов Жіночий марш, який супроводжувався побиттям та затриманнями учасниць.
Жіночі марші пройшли і в інших містах Білорусі, зокрема в Гродно.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз і залякування була змушена виїхати з країни.
Силові структури Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.
З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. учасників масових акцій, кілька людей загинули.