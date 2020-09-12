Китай заявив про обмеження діяльності посольства і консульств США

Китай направив дипломатичну ноту, в якій оголосив про накладення у відповідь на аналогічні дії США обмежень на діяльність посольства та консульств цієї країни, включно з генконсульством у Гонконгу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на МЗС КНР.

«Офіційний представник МЗС КНР сьогодні заявив, що відповідні заходи поширюються на високопоставлених дипломатів і всіх інших працівників посольства і консульств. Їх мета полягає в тому, щоб закликати США скасувати свої помилкові рішення в найкоротші терміни», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Держдепартамент США від жовтня минулого року запровадив низку обмежень, які перешкоджають нормальному виконанню посольством і консульствами КНР у Штатах, а також їхнім співробітниками своїх обов'язків. У Пекіні вказують, що такий підхід грубо порушує міжнародне право, а також підриває двосторонні зв'язки між країнами.

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«Ми вкотре закликаємо американську сторону негайно виправити свої помилки і зняти необґрунтовані обмеження, накладені на китайське посольство і консульства та їхніх співробітників», - цитує Сіньхуа офіційного представника МЗС КНР.

При цьому, підкреслив дипломат, Китай продовжить підтримувати «обміни і співробітництво між усіма секторами двох країн у нормальному режимі, посольство і консульства Китаю своєю чергою також будуть підтримувати звичайний режим взаємодії з усіма спільнотами США».