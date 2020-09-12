У Парижі поновились протести «жовтих жилетів»

Французький рух жовтих жилетів 12 вересня поновив демонстрації у столиці Франції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ після того, як частина протестувальників відхилилася від дозволеного маршруту. Також у ході акції мали місце підпали автівок та сміттєвих баків.

Як зазначається, під час акції поліція затримала понад 150 осіб.

Рух "Жовтих жилетів" почався восени 2018 року на знак протесту проти підвищення податку на паливо, який найбільше не сподобався найбіднішим французам.

Протести переросли у загальнодержавний рух, що тривав майже рік.

В результаті протестів загинули кілька людей, сотні постраждали.