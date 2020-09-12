Голова уряду Данії вітає сумніви Німеччини щодо Nord Stream 2

Данія рада бачити нові сумніви влади Німеччини щодо майже завершеного газопроводу "Північний потік-2", які спричинила ситуація навколо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це заявила голова уряду країни Метте Фредріксен, інформує The Local.

Німеччина довгий час захищала прокладання трубопроводу на дні Балтійського моря, що повинен доповнити лінію Північного потоку-1, відкриту 2012 року, попри опозицію з боку інших країн ЄС, Польщі та країн Балтії, а також України, найбільшої країни-транзитера російського газу.

"Я гадаю, що (німецькі сумніви) це позитив, тому що я була проти "Північного потоку-2" від самого початку", - сказала Фредріксен.

"Я не думаю, що ми повинні ставити себе в залежність від російського газу, тому я думаю, що добре, якщо щодо цього виникнуть нові розмови", - додала вона.

Майже вся гілка Північного потоку-2 вже побудована, але будівництво було затримане, оскільки США погрожували санкціями проти компаній-учасниць.

Минулого року Данія стала останньою країною, яка дала зелене світло для проходження трубопроводу через її води - за кілька місяців до приходу Фредеріксен до уряду.

Як повідомлялося, спікер фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, кандидат на посаду голови Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген запропонував з огляду на отруєння Олексія Навального переглянути політику щодо РФ та запровадити жорсткі санкції. Зокрема зупинити проєкт «Північний потік 2».

Олексію Навальному стало зле 20 серпня в літаку, що летів з Томська до Москви. Опозиціонера шпиталізували, а 22 серпня його перевезли на лікування до берлінської клініки Charite.

Німеччина дійшла висновку, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".

7 вересня клініка Шаріте повідомила, що Навальний був виведений зі стану штучної коми.

Країни G7 вимагають від Москви покарати винних в отруєнні Навального.