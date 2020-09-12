Голова уряду Данії вітає сумніви Німеччини щодо Nord Stream 2
Як передає Укрінформ, про це заявила голова уряду країни Метте Фредріксен, інформує The Local.
Німеччина довгий час захищала прокладання трубопроводу на дні Балтійського моря, що повинен доповнити лінію Північного потоку-1, відкриту 2012 року, попри опозицію з боку інших країн ЄС, Польщі та країн Балтії, а також України, найбільшої країни-транзитера російського газу.
"Я гадаю, що (німецькі сумніви) це позитив, тому що я була проти "Північного потоку-2" від самого початку", - сказала Фредріксен.
"Я не думаю, що ми повинні ставити себе в залежність від російського газу, тому я думаю, що добре, якщо щодо цього виникнуть нові розмови", - додала вона.
Майже вся гілка Північного потоку-2 вже побудована, але будівництво було затримане, оскільки США погрожували санкціями проти компаній-учасниць.
Минулого року Данія стала останньою країною, яка дала зелене світло для проходження трубопроводу через її води - за кілька місяців до приходу Фредеріксен до уряду.
Як повідомлялося, спікер фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, кандидат на посаду голови Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген запропонував з огляду на отруєння Олексія Навального переглянути політику щодо РФ та запровадити жорсткі санкції. Зокрема зупинити проєкт «Північний потік 2».
Олексію Навальному стало зле 20 серпня в літаку, що летів з Томська до Москви. Опозиціонера шпиталізували, а 22 серпня його перевезли на лікування до берлінської клініки Charite.
Німеччина дійшла висновку, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".
7 вересня клініка Шаріте повідомила, що Навальний був виведений зі стану штучної коми.
Країни G7 вимагають від Москви покарати винних в отруєнні Навального.