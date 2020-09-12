Біля будинку Алексієвич у Мінську вивісили 12 біло-червоно-білих прапорів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.

У сусідньому будинку живе білоруська письменниця Світлана Алексієвич, яка може бачити прапори зі своїх вікон.

Протягом останніх днів на неї - нобелівського лауреата - чинився тиск з боку силових структур. Алексієвич залишається останнім членом президії Координаційної ради опозиції, який не був заарештований або висланий за кордон. Щоб запобігти затриманню, до її квартири приходили дипломати з європейських країн.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз та залякування була змушена виїхати з країни.

Читайте також: Алексієвич закликає ООН направити місію до Білорусі

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять затримання учасників протесту.

Від початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Фото: Радіо Свобода