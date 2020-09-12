Біля будинку Алексієвич у Мінську вивісили 12 біло-червоно-білих прапорів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.
У сусідньому будинку живе білоруська письменниця Світлана Алексієвич, яка може бачити прапори зі своїх вікон.
Протягом останніх днів на неї - нобелівського лауреата - чинився тиск з боку силових структур. Алексієвич залишається останнім членом президії Координаційної ради опозиції, який не був заарештований або висланий за кордон. Щоб запобігти затриманню, до її квартири приходили дипломати з європейських країн.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз та залякування була змушена виїхати з країни.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять затримання учасників протесту.
Від початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.
Фото: Радіо Свобода