Президент Бразилії: Країна "практично перемогла" COVID-19

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що його країна практично перемогла епідемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал Globo.

“Ми практично перемогли епідемію. Уряд зробив усе, щоб мінімізувати її негативні наслідки”, - сказав бразильський лідер.

У зв’язку з цим він нагадав про соціальну допомогу, яку отримали 65 млн осіб, заходи підтримки малого бізнесу, а також про виділення коштів місцевим адміністраціям для організації медичної допомоги інфікованим.

Водночас Болсонару звинуватив пресу в “замовчуванні успіхів влади“. За його словами, за кордоном уже “починають з’являтися гарні новини про те, що Бразилія належить до країн, які найменше постраждали від пандемії".

За останніми даними, Бразилія, де перший випадок COVID-19 був підтверджений 26 лютого, посідає третє місце у світі після США й Індії за кількістю інфікованих (а за кількістю померлих поступається лише США).

Від початку епідемії в Бразилії виявлено 4 251 455 випадків зараження, у тому числі 129 865 летальних.