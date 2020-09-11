У Грузії відклали початок навчального року через коронавірус

«У цих містах навчальний процес у вищих навчальних закладах, як і в школах, розпочнеться з 1 жовтня. Це нам необхідно для того, щоб правильно оцінити нинішні ризики. Для цього нам разом з епідеміологами потрібно два тижні. Після цього ми приймемо додаткові рішення стосовно дітей», - повідомив він.

Наголошується, що мова йде про Тбілісі, Кутаїсі, Руставі, Горі, Зугдіді і Поті.

Як мінімум протягом двох тижнів, з 15 вересня до 1 жовтня, школярі і студенти навчатимуться в дистанційному режимі.

Читайте також: У Грузії почалася друга хвиля пандемії коронавірусу

Акцентується, що рішення про перенесення початку навчального року у великих містах прийнято на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в Грузії. Тенденція зростання випадків інфікування спостерігається в країні з 1 вересня. Тільки за останню добу в Грузії було виявлено 87 нових випадків COVID-19, що є рекордним показником з початку епідемії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 вересня у світі зареєстрували 28 328 087 випадків коронавірусу, зокрема 913 918 смертей і 20 342 702 випадки одужання.