МВФ відмовив Мінську в екстреному транші на боротьбу з COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-Захід.
"У березні Білорусь звернулася до МВФ з проханням обговорити можливу екстрену допомогу, але угоди не було досягнуто, ми не знайшли способу подолати значні розбіжності з приводу належної реакції (влади - ред.) на цю проблему (антиепідемічні заходи - ред.)", - заявив прессекретар МВФ Джеррі Райс.
При цьому, за його словами, інструмент швидкого фінансування "не несе жорстких умов".
"Щодо Білорусі ми не вимагали карантину, ізоляції, але ми очікували гарантій вжиття заходів зі стримування пандемії відповідно до рекомендацій ВООЗ, що є нашою стандартною робочою процедурою у всіх країнах", - наголосив Райс.
Він додав, що Фонду потрібні були гарантії прозорості для забезпечення використання фінансових коштів.
"Необхідні гарантії прозорості і відповідні політичні заходи для забезпечення використання фінансових коштів для боротьби з пандемією і сприяння економічній стабільності", - додав він.
У пресслужбах Мінфіну і Нацбанку Білорусі сказали, що не коментуватимуть заяву представника МВФ і перспективи залучення коштів МВФ.
Зазначається, що ще в липні МВФ продовжував переговори з білоруською владою про можливість надання $ 940 млн у рамках інструменту швидкого фінансування, констатуючи збереження ряду розбіжностей.