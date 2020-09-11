МВФ відмовив Мінську в екстреному транші на боротьбу з COVID-19

Міжнародний валютний фонд (МВФ) не зміг узгодити з владою Білорусі супутні умови надання Мінську екстреного фінансування на 940 мільйонів доларів США для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-Захід.

"У березні Білорусь звернулася до МВФ з проханням обговорити можливу екстрену допомогу, але угоди не було досягнуто, ми не знайшли способу подолати значні розбіжності з приводу належної реакції (влади - ред.) на цю проблему (антиепідемічні заходи - ред.)", - заявив прессекретар МВФ Джеррі Райс.

При цьому, за його словами, інструмент швидкого фінансування "не несе жорстких умов".

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"Щодо Білорусі ми не вимагали карантину, ізоляції, але ми очікували гарантій вжиття заходів зі стримування пандемії відповідно до рекомендацій ВООЗ, що є нашою стандартною робочою процедурою у всіх країнах", - наголосив Райс.

Він додав, що Фонду потрібні були гарантії прозорості для забезпечення використання фінансових коштів.

"Необхідні гарантії прозорості і відповідні політичні заходи для забезпечення використання фінансових коштів для боротьби з пандемією і сприяння економічній стабільності", - додав він.

У пресслужбах Мінфіну і Нацбанку Білорусі сказали, що не коментуватимуть заяву представника МВФ і перспективи залучення коштів МВФ.

Зазначається, що ще в липні МВФ продовжував переговори з білоруською владою про можливість надання $ 940 млн у рамках інструменту швидкого фінансування, констатуючи збереження ряду розбіжностей.