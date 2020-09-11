Польща не планує після 2022 року продовжувати газовий контракт з Росією

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG не планує продовжувати довгостроковий контракт з російським Газпромом після його завершення в 2022 році.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів голова правління польської державної нафтогазової компанії PGNiG Єжи Квєцінський.

“Так, ми вже однозначно відмовилися від продовження нинішнього контракту з Газпромом”,- заявив Квєцінський.

Він зазначив, що Польща завершила один арбітражний спір з Газпромом, який тривав з 2014 року (щодо завищеної ціни на газ і виплати Газпромом компенсації – ред.), але з 2017 року триває інша суперечка між сторонами.

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“Це вже стало нашою постійною діяльністю в контактах з Газпромом. І така ситуація, імовірно, триватиме до кінця нашого контракту з Газпромом (2022 року)”,- наголосив Квєцінський.

Торкаючись питання проєкту “Північний потік-2” він зазначив, що Варшава є його “активним противником”. Голова PGNiG наголосив, що Польща не вважає цей проєкт комерційним, а “типово політичним”, який “загрожує безпеці регіону”.

Так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний в 1996 році, і згодом був продовжений, передбачає поставки щороку близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою "бери або плати" (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до 2022 року) не менш ніж 8,7 млрд кубометрів газу.