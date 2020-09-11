Естонія закликає до міжнародного розслідування отруєння Навального

Естонія закликала до міжнародного розслідування інциденту з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Укрінформ з посиланням на ERR, про це на відкритому засіданні Ради Безпеки ООН з хімічної зброї заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

«Винні в цьому нападі повинні бути покарані. Необхідно незалежне міжнародне розслідування за участю експертів Організації із заборони хімічної зброї», - заявив Рейнсалу, закликавши Росію до співпраці.

За словами міністра, застосування хімічної зброї повинно мати серйозні наслідки.

В ході виступу Естонія також згадала отруєння «Новічком» Скрипалів у 2018 році в Солсбері: «На жаль, це не перший випадок, коли "Новічок" використовується проти людей, яких Росія вважає ворогами», - зазначив постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон.

Як повідомлялося, Олексій Навальний, відомий критик президента РФ Володимира Путіна, був доставлений до Німеччини минулого місяця після того, як знепритомнів під час польоту з Томська в Москву.

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Німеччина прийшла до висновку, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною з групи «Новічок».

7 вересня клініка Шаріте, де перебуває Навальний, повідомила, що російський опозиційний політик був нарешті виведений зі стану штучної коми.

Країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.