У Відні протестували проти втручання РФ у справи Білорусі

Представники білоруської діаспори у столиці Австрії провели біля посольства РФ мітинг, протестуючи проти втручання Кремля у справи Білорусі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Участь в акції під назвою "Зупинімо інтервенцію Путіна у Білорусь" взяли кількадесят осіб – передусім білоруси, а також активісти з України, Росії та Чечні.

Як розповіли організатори, мета мітингу – закликати Росію припинити грубе втручання у внутрішні справи суверенної Білорусі на боці диктатора, який узурпував владу. Вони зазначили, що усі звернення Олександра Лукашенка до інших країн по допомогу в боротьбі проти білоруського народу є незаконними, а будь-які спроби виконати ці прохання є грубим втручанням у справи незалежної країни на порушення міжнародних норм.

Акція біля посольства РФ в Австрії / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

"Сьогодні ми проводимо акцію проти російського втручання у внутрішню білоруську політику. Фактично, це – акція проти "аншлюсу" Росією Білорусі, – заявила в коментарі кореспонденту Укрінформу учасниця акції Алеся Ковалевич. – Ми – суверенна республіка та незалежний народ, зі своєю культурною спадщиною, історією та менталітетом. Ми не є частиною Росії. Ми готові до партнерства та співробітництва з РФ, але не готові бути частиною іншої країни, яка для нас є чужою і яка нас не розуміє".

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Учасники акції наголосили на необхідності припинення формування Росією воєнізованих сил для надання допомоги режиму Лукашенку та закликали народ РФ чинити тиск на керівництво своєї країни з приводу засланих російських пропагандистів та представників силових структур.

"Мета нашої акції під посольством РФ – звернутися до російського народу, котрий, як ми переконані, може нам допомогти, вплинувши на свою владу. Ми категорично проти російської інтервенції в нашу країну, – заявила інша учасниця, Ольга Грушевич. – Президент Росії – єдиний, хто не відвернувся від нашого диктатора і всіляко його підтримує. Ми виступаємо категорично проти цього. Сподіваємося, що Путін не припуститься такої великої помилки, інакше він просто може отримати в особі нашого народу великого ворога".

Більшість учасників мітингу були одягнуті у червоно-білі барви, які символізують історичний національний прапор Білорусі. У руках тримали плакати із закликами проти російської анексії Білорусі та вимогами до керівництва РФ поважати суверенітет сусідньої держави.

Поміж промовами спікерів лунали пісні сучасних білоруських гуртів та гасла - найчастіше та найгучніше: "Живє Бєларусь!".

Наприкінці акції її учасники підписали відкритий лист до російського народу із закликом про неприпустимість інтервенції в Республіку Білорусь.