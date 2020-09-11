Канада та ЄС закликають владу Білорусі до національного діалогу

З огляду на недемократичність останніх виборів президента Білорусі владі цієї країни слід розпочати національний діалог для пошуку виходу з кризи.

Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня та Верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада та ЄС разом підтримують народ Білорусі у його прагненні демократичних змін. Ми згодні, що президентські вибори у Білорусі 9 серпня 2020 року не були ні вільними, ні чесними, і що настав час розпочати відкритий та конструктивний національний діалог для пошуку виходу із ситуації”, - зазначається у документі.

Канада та ЄС засуджують вибіркові арешти й затримання на політичному ґрунті, а також атаки на незалежні медіа. “Лише мирний і демократичний процес може розрядити ситуацію та запропонувати тривале розв'язання проблем”, - зауважують дипломати.

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Вони наголошують, що Білорусь має міжнародні зобов’язання, “і ми очікуємо, що влада їх поважатиме”.

“Як держава-член ОБСЄ Білорусь зобов’язалася проводити дійсно демократичні вибори та дотримуватися прав людини й основоположних свобод”, - нагадують Боррель та Шампань.

За їхніми словами, Канада та ЄС “рішуче підтримують суверенітет і незалежність Білорусі, тож і надалі працюватимуть із міжнародними партнерами над забезпеченням того, аби голос білоруського народу було почуто, а його права дотримані”.

Як повідомляв Укрінформ, одразу після виборів в Білорусі 9 серпня почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. За наказом влади був закритий доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ.

Євросоюз не визнав результатів цих виборів і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY