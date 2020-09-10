У Білорусі гірник відмовився виходити з шахти, вимагаючи відставки Лукашенка

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

У зверненні до керівництва підприємства Корзун зажадав припинити залякувати та звільняти робітників, звільнити ув'язнених членів страйкового комітету Білоруськалія, зупинити викрадення громадян невідомими особами, припинити фізичні розправи над мирними учасниками протестів.

Після невдалих переговорів з гірником рятувальники спустились до шахти, розрізали кайданки та примусово вивели Корзуна на поверхню. Гірника відправили до приймальні Солігорської центральної лікарні. Туди також вирушила колона з кількох десятків солідарних з ним шахтарів. Після обстеження лікарів гірника відпустили.

Як повідомляв Укрінформ, одразу після виборів у Білорусі 9 серпня в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів було затримано понад 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.

За наказом уряду країни був закритий доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ країни, на вулицях затримували десятки журналістів для перевірки документів, частину з них позбавили акредитації для професійної діяльності на території Білорусі.