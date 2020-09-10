У Єврокомісії розповіли, які аргументи задіяли, щоб сербських військових не було у Білорусі

Сербія визначила інтеграцію в ЄС як стратегічну мету, тож Євросоюз очікує, що ця країна буде узгоджувати власні зовнішньополітичні рішення з позицією ЄС стосовно третіх країн.

Про це у четвер під час брифінгу у Брюсселі заявила речник Єврокомісії з питань сусідства, розширення, міжнародної співпраці та розвитку Ана Пісонеро, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так вона відповіла на запитання преси про причини, з яких Сербія відмовилася від участі у військових навчаннях, що планувалися на території Білорусі, та про можливий вплив ЄС на таке рішення.

«Відповідно до рамкових умов переговорів з Євросоюзом Сербія, як очікується, дедалі більше буде приводити власну політику стосовно третіх країн відповідно до політики та позиції, що ухвалена Європейським Союзом. Ми щиро вітали приєднання Сербії до нещодавніх декларацій ЄС по Білорусі. Сербія активно бере участь у заходах політики ЄС в сфері безпеки й оборони, що ми високо цінуємо. Оскільки Сербія визначила інтеграцію в ЄС як стратегічний пріоритет країни, вона має діяти відповідно до цього зобов’язання», - сказала речник Єврокомісії.

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Як вже повідомляв Укрінформ, сербські військові мали намір взяти участь у білорусько-російсько-сербських навчаннях "Слов'янське братерство - 2020" 10-15 вересня поточного року. Сербська сторона відмовилась від участі у навчаннях за день до їх початку. Міністр оборони Сербії Александар Вулін заявив про те, що таке рішення було прийнято під тиском з боку ЄС, і у відповідь країна припиняє участь у будь-яких навчаннях або заходах військового характеру, у тому числі під егідою НАТО, ОДКБ, Росії, США, Китаю або ЄС, тобто, заморожує військові контакти зі Сходом і Заходом.

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Військові навчання на території Білорусі були заплановані на фоні масових протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, які жорстоко придушуються силовими структурами. Ситуація продовжує розвиватися, при цьому владний режим у Білорусі розгорнув широку інформаційну кампанію проти Заходу, та намагається звинуватити його в інспіруванні політичної кризи в країні.