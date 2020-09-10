Середньодобова кількість нових хворих на COVID-19 у Бельгії знову перевищує 500

Минулого тижня у Бельгії середня добова кількість нових заражень коронавірусом перевищувала 500, хоча ще кілька тижнів тому показник не перевищував 100.

Такі дані оприлюднило у середу видання “The Brussels Times”, повідомляє Укрінформ.

«У середньому 502,1 особи в Бельгії щодня отримували позитивний тест на COVID-19 протягом минулого тижня, за даними медичного дослідницького інституту Sciensano. Тенденція до зростання рівня інфекції збільшилася на 13 відсотків за період у 7 діб з 30 серпня по 5 вересня», - йдеться у публікації.

За інформацією видання, загальна кількість інфікованих у Бельгії від початку пандемії сягнула 89 141.

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Так званий показник репродуктивності вірусу в Бельгії зараз становить 1,26, що означає, що кожен хворий на COVID-19 інфікує більше однієї людини зі свого оточення.

З 2 по 8 вересня до лікарень щодня потрапляло у середньому 20,7 нових пацієнтів (16,1 у попередні 7 днів). Усього у бельгійських лікарнях зараз перебуває 260 пацієнтів з коронавірусом, 59 з них - у відділеннях інтенсивної терапії.

Кількість загиблих від COVID-19 в Бельгії зросла до 9 912 осіб.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 27 937 609 випадків зараження коронавірусом, зокрема 905 561 летальний, одужали 19 974 967 людей.