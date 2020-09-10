Європейський Союз засудив теракт у Кабулі

Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив терористичну атаку і замах на життя віцепрезидента Афганістану Амрулли Салеха, які були скоєні у середу вранці в Кабулі терористом-смертником та спричинили численні людські жертви.

Заява посадовця оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх справ, повідомляє Укрінформ.

"Європейський Союз рішуче засуджує атаку проти першого віцепрезидента Амрулли Салеха та висловлює повну підтримку демократичним інституціям Республіки. Ми висловлюємо співчуття та солідарність з родинами цивільних, що загинули під час атаки, та бажаємо пораненим повного та швидкого одужання", - йдеться у зверненні.

Боррель заявив, що спроба замаху на життя Салеха стала однією з багатьох атак проти членів парламенту, борців за мир, журналістів та релігійних лідерів Афганістану.

"В критично важливий момент на шляху Афганістану до тривалого миру Європейський Союз підтверджує рішучість у підтриманні всіх щирих зусиль, спрямованих на те, щоб зробити останні кроки до широкого внутрішньоафганського процесу переговорів", - наголосив високий представник ЄС.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня вранці в Кабулі терорист-смертник скоїв замах на віцепрезидента Афганістану Амруллу Салеха. Посадовець не постраждав, але загинули 10 людей — охоронці урядовця та випадкові перехожі, ще 16 дістали поранення.

Атака сталася перед початком внутрішньоафганских мирних переговорів у Катарі. Наразі дата зустрічі представників уряду Афганістану та радикально-ісламського руху Талібан не визначена.