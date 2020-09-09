В Італії надалі зростає кількість хворих на COVID-19

Згідно з даними італійського Міністерства охорони здоров'я, протягом останньої доби від коронавірусу в країні загинуло 14 осіб та було зафіксовано 1 434 нових випадки захворювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Цифри зростають у порівнянні зі вчорашнім днем, коли було зафіксовано 10 смертей та 1 370 нових випадків хвороби. Сьогодні лише у регіоні Валле Д'Аоста не зареєстрували нових випадків хвороби.

Згідно з даними сайту Worldometer, в Італії наразі зафіксовано 281 583 випадки коронавірусу та 35 577 смертей унаслідок епідемії. Подолали хворобу понад 211 тисяч італійців.

Як повідомлялося, на даний час у світі загалом зафіксовано 27 935 170 випадків коронавірусу, з них 905 470 летальних.

Фото: АА