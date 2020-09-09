Посли країн Євросоюзу схвалили продовження санкцій проти Росії – ЗМІ

Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили продовження ще на шість місяців санкцій проти Росії за підрив територіальної цілісності України.

Про це повідомляє австрійська газета Der Standard з посиланням на співрозмовників в ЄС, передає Укрінформ.

"Держави ЄС хочуть продовжити санкції проти винних у конфлікті на Сході України ще на пів року. Відповідно до інформації джерел в ЄС, посли 27 країн-членів домовились у середу про збереження без змін санкцій проти 175 росіян та українців, а також 44 компаній та організацій", - йдеться у повідомленні.

Обмежувальні заходи запроваджені щодо представників незаконних збройних формувань на Донбасі, чинних та колишніх членів російського уряду, політиків, бізнесменів та довірених осіб Володимира Путіна, яких ЄС обвинувачує у підриві територіальної цілісності України. У разі продовження вони будуть діяти до березня 2021 року.

Зазначається, що за процедурою рішення послів у найближчі дні ще має бути підтверджене письмово з боку влади країн-членів ЄС. Проте австрійське видання вважає, що проблем із цим не буде.