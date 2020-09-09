У Нідерландах затримали чоловіка з 500 000 євро готівки
Укрінформ
У Нідерландах затримали амстердамця, який прямував в Роттердама з 500 000 євро готівки в машині.
Про це повідомляє Укрінформу з посиланням на NOS.
"32-річного амстердамця спіймали в Роттердамі з 500 000 євро готівки в авто", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліція вирішила перевірити чоловіка, бо він поводився підозріло. На пасажирському сидінні правоохоронці виявили велику сумку з купюрами.
Амстердамця було затримано за підозрою у відмиванні грошей.
Фото: Politie