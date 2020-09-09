Берлін вимагає від Мінська пояснити, де Колесникова

У ФРН наполягають на тому, щоб влада Білорусі пояснила ситуацію із членом Координаційної ради Марією Колесниковою, а також розпочала діалог з народом.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, сказала на брифінгу в Берліні представниця федерального уряду Німеччини Мартіна Фітц.

Вона зазначила, що уряд ФРН вимагає від керівництва Білорусі «негайно зробити публічні пояснення про місцезнаходження Марії Колесникової та забезпечити захист її прав». Фітц зауважила, що проти Колесникової, вочевидь, було зроблено спробу щодо насильницького видворення з країни.

«Те, що влада (Білорусі - ред.) продовжує арешти мирних демонстрантів і не припиняє цю практику, що вона затримує без жодних правових підстав опозиційних лідерів і навіть «контрабандно» висилає їх за кордон, означає, що пан Лукашенко через місяць після дня виборів так і не зрозумів вимог часу: замість посилення репресій і тим самим ще більшого налаштування проти себе населення, він мав би врешті решт піти на діалог з носіями суверенітету – з білоруським народом», - підкреслила представниця німецького уряду.

Як повідомлялося, члена президії Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову заарештували, вона перебуває в СІЗО в Мінську. До цього вона при спробі примусового видворення в Україну порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої держави.

Колесникова – одне з облич протестів у Білорусі, народ якої не визнає перемогу Олександра Лукашенка на виборах 9 серпня.