Штати у вересні виведуть понад 2 тисячі військових з Іраку

Сполучені Штати впродовж вересня скоротять свій військовий контингент в Іраку на 2,2 тисячі армійців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

За словами глави Центрального командування збройних сил США генерала Кеннета Маккензі, таким чином кількість американських військових в Іраку буде скорочено з 5 200 до 3000 впродовж кількох тижнів цього місяця.

Він додав, що ті солдати, які залишаться в Іраку, продовжать надавати консультації й допомогу місцевим силам безпеки у боротьбі з «рештками» терористичного угрупування «Ісламська держава».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп неодноразово раніше заявляв про плани скорочення чисельності збройних сил США, задіяних на Близькому Сході. Так, на початку серпня він вказав, що до листопада чисельність американського контингенту в Афганістані скоротиться з 8 тисяч до 4-5 тисяч військових. Наприкінці серпня президент додав, що США планують скоротити кількість своїх збройних сил в Іраку.

У 2018 році США зменшили контингент збройних сил, задіяних в сирійському конфлікті. Як пізніше роз’яснював американський президент, боротися з «Ісламською державою» прийшов час «іншим країнам».

Фото: defense.gov