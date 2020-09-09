Алексієвич заявляє, що Координаційна рада буде діяти

Лауреат Нобелівської премії, член Координаційної Ради Білорусі Світлана Алексієвич зустрілася з журналістами після того, як невідомі намагалися проникнути до її квартири, і підкреслила, що КР, членом президії якої вона є, буде діяти.

Про це повідомляє в Телеграм Радыё Свабода, передає Укрінформ.

«Сьогодні Максима Знака забрали, більше нікого немає (у Президії КС - ред.). Але ми зробили розширену раду, тому Координаційна рада буде діяти, буде жити і там все більше буде залучено людей», - сказала Алексієвич.

За її словами, зараз головне завдання - зробити все, щоб не допустити трагічного розладу між білорусами.

«Лукашенко каже, що він не говоритиме з вулицею. Але вулиця - це народ... Там - лікарі, вчителі, айтішники, люди з усіх страт суспільства», - вважає письменниця.

Вона підкреслила, що до розриву в суспільстві доводить якраз «зарозумілість влади».

Раніше Світлану Алексієвич викликали до Слідчого комітету на допит у зв'язку з порушенням кримінальної справи про спробу «захоплення влади» Координаційною радою. Але вона відмовилася свідчити проти себе і підписувати угоду про нерозголошення.

Світлана Алексієвич - остання з семи членів президії Координаційної ради, яка залишається на волі у Білорусі. Решту або змусили залишити країну, або затримали.

Трохи раніше Алексієвич зробила заяву, в якій здивувалася, що від російської інтелігенції чутні лише рідкісні голоси на підтримку білоруського народу. Також вона підкреслила, що проти Лукашенка «повстала країна» і народ хоче діалогу з ним.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.